EİB'nin kadın ve genç girişimcilere yönelik ihracat odaklı mentörlük programı başladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen kadın ve genç girişimcilere yönelik ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen kadın ve genç girişimcilere yönelik ihracat odaklı ilk mentörlük programı EİB Export-Up başladı.

EİB Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin iş birliğiyle düzenlenen Export-Up Mentörlük programının 6 ay süreceğini bildirdi.

Projeye şu ana kadar 50'den fazla katılımcının başvurduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Tüm faydalanıcı, mentör eşleşmeleri, beklentiler ve özgeçmişler dikkate alınarak birliğimizce gerçekleşti. Mentörlerimiz, alanında uzman deneyimli yönetim kurulu başkanlarımızdan ve üyelerimizden oluşuyor. 6 aylık süre zarfında faydalanıcı-mentör görüşmeleri gerçekleşecek. Proje kapsamında dış pazar araştırması, e-ticaret, mikro ihracat, fuar ve devlet destekleri gibi başlıklarda ayda en az bir kez eğitimler düzenlenecek.

Eskinazi, mentörlük programının gelecek dönemde de devam edeceğini aktararak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğin dünyasının bugünden şekillendiği bir dönemde bizim önceliğimiz, bu hızlı değişime ve dönüşüme en uygun şekilde ayak uydurmak için güçlü ekipler kurmak, gençlerin ve kadınların gelişimine, kariyer yolculuklarına destek olmak, ihracat potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ihracatı tabana yayarak bölgemizde sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak. Ege İhracatçı Birlikleri olarak ülke genelinde bir mentörlük programı kurgulayan ilk ihracatçı birlikleri olmanın, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol