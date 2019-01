Eib'den İhracatın Yıldızlarına Ödül

EİB'den ihracatın yıldızlarına ödül

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 22 firmaya ödül verdi

İZMİR - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 22 firmaya altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç kategoride ödül takdim etti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Fuarİzmir C Holü fuaye alanında Leather&More Fuarı kapsamında "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ni gerçekleştirdi. Törende, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 22 firmaya altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç kategoride ödül takdim edildi. Bronz kategoride yılda 1-2,5 milyon dolar ihracat, gümüş kategoride yılda 2,5-5 milyon dolar ihracat ve altın kategoride 5 milyon dolar ve üstü ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

"Güney Kore pazarını mercek altına aldık"

Ödül töreninde konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "2018 yılında 1.6 milyar dolardan fazla döviz kazandıran deri ve deri mamulleri sektörünün her bir bireyine birliğim ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Bu yıl bölgemizden yapılan ihracat, 153 milyon dolara ulaştı. Bunda ayakkabı, deri, deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimizin her birinin aynı ölçüde katkısı oldu. İhracat için yeni bağlantılar, yeni bağlantılar için de en önemli yol fuarlardır. Ege İhracatçı Birlikleri olarak Ticaret Bakanlığımızın da katkılarıyla sizleri önemli fuarlara taşımaya, doğru müşterilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ayakkabı ihracatının 1 numarası Rusya'da, şubat ve ağustos ayı sonlarında gerçekleştirilen Euro Shoes Ayakkabı Fuarı organizasyonumuz başarıyla devam etmekte. İtalya Garda 'da bu sene ilk defa düzenlediğimiz Expo Riva Ayakkabı ve Saraciye Fuarı yeni sonlandı. Çok başarılı geçen fuarımızda firmalarımız güzel bağlantılar ile geri geldiler. Haziranda katılımımızı arttırarak devam edeceğiz. Deri konfeksiyon grubu için bu yıl yapmayı planladığımız Hollanda, Belçika Ticaret Heyeti hazırlıkları başladı. Tarih konusunda sektörümüz ile karar verip firmalarımıza bilgilendirme yapacağız. Yükselişte olan Güney Kore pazarını mercek altına aldık. Özellikle deri üreticisi firmalarımız için doğru firmalarla görüşmeler organize edeceğiz. Tüm bunlar ihracatımızın artması ve burada daha çok firmaya birer ödül verebilmemiz için. Ülke ekonomimize katkıda bulunan tüm firmalarımızı tekrardan kutluyor, 2019 yılının yeni bir ihracat rekoru yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından firma yöneticileri sahneye davet edilerek ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA