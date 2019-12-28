EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
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EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur.

28.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:30
EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), dün tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." paylaşımında bulunuldu.

EGM'nin resmi hesabından, "C-SEDAN" modelinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş halinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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