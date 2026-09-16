Yurtlar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yurtlarda incelemelerde bulundu.

Yurtların yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık sürecini yerinde takip eden İl Müdürü Güven, yurt binalarında yürütülen bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin güvenli, konforlu ve sağlıklı ortamlarda barınabilmesi amacıyla yapılan hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

İncelemeler kapsamında değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Coşkun Güven, yurtların yeni döneme eksiksiz şekilde hazır hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirterek, "Yurtlarımızda öğrencilerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınabilmeleri için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerekli tüm bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını planlı şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, gençlerimizi en iyi şartlarda karşılamak ve onlara kaliteli bir barınma hizmeti sunmaktır" dedi.

İl Müdürü Güven, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı