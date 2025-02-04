YÖK Başkanı Özvar'dan Sanayicilere 'Elinizi Taşın Altına Koyun' Çağrısı

"Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında; rektörler, akademisyenler, MYO müdürleri, istihdama yönelik organize sanayi bölgesi temsilcileri, önemli iş veren kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirildi.

Meslek yüksekokullarının durumunu ve geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirmek, daha iyi bir mesleki eğitim için atılacak adımları belirlemek üzere düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarının ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamla doğrudan ilişkilendirilebilen programların açılmasına ve mevcut programların sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir." dedi.

Sektör temsilcilerine "Birlikte Çalışalım" çağrısı

Özvar, çalıştaya katılan sektör temsilcilerine MYO'ların dönüştürülmesinde birlikte çalışma konusunda çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu, STK'lar, sahir paydaşlarımızın çabaları yetmez, en az bu çaba kadar sektör temsilcilerinin yani imalatın, hizmetin, ticaretin içinde bulunan temsilcilerin de taşın altına elini koyması gerekmektedir. Bu tek taraflı çözülecek bir mesele değildir. Bu açıdan hem sektör temsilcileri hem de eğitim tarafında kalan bütün temsilcilerin tam bir iş birliği içerisinde ortak hedef doğrultusunda hareket etmesi, bu ülkenin ekonomik kalkınmasında ihtiyacı duyulan gerek nitelikli personelin gerekse ara eleman ihtiyacının karşılanmasında doğrudan etkili olacak. Bu bakımdan bugün bu toplantıda sizlerin önereceği, teklif edeceği, ortaya koyacağı görüşler veya paylaşacağınız tecrübeler fevkalade önemlidir. Bizim derdimiz sektör, sivil toplum ve diğer paydaşlarımızla beraber yükseköğretim alanında ihtiyacı duyulan üst niteliklere sahip personel ile ara eleman olarak tabir edilen daha ziyade mesleğe kısa zamanda intisap eden mezunlarımızın niteliklerini arttırmak, çağın gerektirdiği yeni becerileri ve yetenekleri bu nesillerimize, bu mezunlarımıza kazandırmak."

"İstihdama duyarlılığı azalan programlar dönüştürülecek ya da kapanacak"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, meslek yüksekokullarında işlevini kaybetmiş, mezunlarının istihdam oranları düşük olan veya artık sektör tarafından talep edilmeyen programları gözden geçirerek bu tür programların ya kapatılması ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için stratejik bir süreç başlattıklarını bildirdi. Özvar, sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların görüşleri alınarak, yeni beceri setleri gerektiren alanlara yönelik programlar tasarladıklarını duyurdu.

Konuşmasında, program dönüşümlerine dikkat çekerek, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bilişim ve yapay zekâ temelli programları bulunan üniversite sayısını 20'den 70'e çıkardıklarını belirten Özvar, istihdama duyarlı programlar kapsamında sağlık ve tarım alanında dijital teknolojiler ve yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de yeni programlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"MYO Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası" raporu

Çalıştayın katılımcılarına tanıtılacak "Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası" raporu hakkında da bilgiler aktaran Özvar, "Rapor, yükseköğretim sistemimizin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber olacaktır. Bu raporda dijital ve yeşil dönüşüm gibi çağın gerektirdiği değişimlere uyum sağlama kapasitemizin yüksekliğini gördük. Geleceğin mesleklerinde istihdam edilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için raporun sunduğu veriler ve analizler ışığında, yol haritamızı somut adımlarla destekleyecek bir eylem planı hazırlayacağız."

"OSB MYO mezunlarının iş bulma oranı yüzde 80 seviyesinde"

Özvar, OSB'de kurulan meslek yüksekokullarının mesleki eğitimde önemli bir başarı örneği olduğunu söyledi. Özvar, bu modelin, öğrencilerin teorik bilgiyi doğrudan iş ortamında uygulayarak öğrenmesini sağlamakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü hızla karşıladığını ifade etti.

Özvar, "OSB-MYO mezunlarının iş bulma oranının %80 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşmesi bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır." dedi. Özvar şöyle devam etti:

"OSB'ler bölgenin ekonomisine uygun ihtiyaçlar düşünülerek açılmakta,müfredatlar, işletmelerin geri bildirimleriyle sürekli olarak güncellenmektedir. OSB'de faaliyete geçen meslek yüksekokullarımızın başarılarından ilham alarak bu modelin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve tüm Türkiye genelinde sanayi ile eğitimi bütünleştiren bir yapının kurulmasını planlıyoruz. OSB-MYO'ların etkili bir şekilde işlemesi için öğrencilere staj eğitimleri sırasında barınma ve ulaşım desteği sağlanması konusunda çalışıyoruz."

2024 yılında 5.623 öğrenciye 64,5 milyon TL destek verildi

Yükseköğretim Kurulunca OSB'lerde kurulan MYO'lara 2018 yılından bu yana eğitim desteği veriliyor.

2024 yılında OSB içinde yer alan imalat, lojistik ve bilişim sektörlerine yönelik mesleklere ilişkin belirlenen 32 farklı ön lisans programındaki öğrencilerin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla öğrenci başına ortalama 11.000 TL tutarında eğitim desteği verildi.

OSB'de kurulan 17 MYO'da öğrenim gören 5.623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sunuldu. Destek alan toplam önlisans program sayısı 88 oldu.

OSB-MYO mezunlarının istihdam oranı lisans ve önlisans mezunlarının çok üzerinde seyrediyor. Lisans programı mezunlarının yüzde 67,6'sı istihdam edilirken önlisans mezunlarının yüzde 61,3'ü, mesleki önlisans mezunlarının yüzde 62,4'ü, OSB-MYO mezunlarının ise yüzde 80'i istihdam olunuyor.

OSB-MYO mezunları arasında istihdam oranının bu denli yüksek olmasının eğitim müfredatlarının sektörün talepleri doğrultusunda hazırlanmasından ve öğrencilerin iş yerinde uygulamalı eğitim almalarından kaynaklanıyor.