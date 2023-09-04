Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği Afyonkarahisar'da devam ediyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde festival etkinlikleri gerçekleştirildi. Sanatçı Zara, konser sonrası yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ı çok iyi bildiğini ve bu buluşmanın herkese iyi geldiğini söyledi. Etkinlikte Zara ve Emre Aydın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği devam ediyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde festival etkinlikleri yapıldı.

Sanatçı Zara, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ı çok iyi bildiğini söyledi.

Zara, "Kente çok defa gidip gelmişliğim var. Konserlerde de bulundum. Dolayısıyla bugün başka havada, başka bir tarzda onlarla birlikte buluşmak hepimize çok iyi geldi. Onlar da çok güzeldi, enerjisi çok yüksekti." dedi.

Etkinlikte, sanatçılar Zara ile Emre Aydın sevilen şarkılarını seslendirdi.