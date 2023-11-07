Türk Eğitim-Sen, öğretmenlere maaş ikramiyesi verilmesini içeren kanun teklifi hazırladı

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenlerini onurlandırılmak adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren Kanun Teklifi hazırladı.

MHP'Lİ VEKİLLERE TESLİM ETTİLER

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kütük ile birlikte 06 Kasım'da tarihinde ziyaret ettiği MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a hem 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilmesi hem de eğitim çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik Türk Eğitim-Sen'in hazırladığı kanun tekliflerini sundu.

"İKRAMİYE VERİLMESİ ÇOK ANLAMLI OLACAKTIR"

Konu hakkında bir basın açıklaması da yayımlayan Geylan, "Öğretmene ve genelde kamu görevini yürüten çalışanlara yönelik saldırılar bu toplumun ayıbıdır. Özellikle son zamanlarda artış gösteren şiddet hadiselerinin önüne geçebilmek için, önleyici tedbirleri ve caydırıcı müeyyideleri getiren yasal bir düzenleme kaçınılmazdır. Öte yandan, meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunlara bir nebze olsun çözüm bulmak ve takdir etmek anlamında da 24 Kasım ikramiyesi verilmesi çok anlamlı olacaktır. TBMM'deki tüm milletvekillerimizin, bu son derece makul olan her iki beklentimize de kayıtsız kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

"24 KASIM'DA ÖNLÜK DEĞİL, İKRAMİYE İSTİYORUZ"

Milletvekillerine gönderdikleri mektupta, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini istediklerini ifade eden Geylan, "Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize 'beyaz önlük' dağıtılacağını kamuoyuna açıkladı. Eğitim çalışanlarının öğrenci-veli şiddetine maruz kalma, liyakatsizlik, tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları, ekonomik çaresizlik, adaletsiz uygulamalar, mesleki imajlarında zedelenme, kariyer sınavı gibi devasa sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı söylemiş ve bir önerimizi dile getirmiştik; "24 Kasım'da önlük değil, ikramiye istiyoruz" açıklamasında bulundu.