TÖMER öğrencilerinin Kütahya'daki buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi öğrencileri ile Sakarya Üniversitesi'nin Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi öğrencileri, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde buluştu.

TÖMER öğrencileri, "Kardeşliğin dansı" ismi verilen etkinlikte, ülkelerine has rengarenk kıyafetleri ve söyledikleri şarkılarla vatandaşları coşturdu.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, organizasyonlarına katılımı sebebiyle DPÜ ve Sakarya Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya'da eğitim gören yabancı öğrenci sayısının 9 bine yaklaştığını ifade etti. Uysal, "Bundan 4 yıl önce üniversitemizde eğitim gören öğrenci sayısı 400 civarındaydı. Şimdi ise 9 bini yaklaştı. 90 ülkeden şehrimizde eğitim gören öğrenciler adeta şehrimizin renkleri oldu. Kütahya adeta bir dünya vitrini oldu. Her renkten, her milletten ve her devletten insanı şehrimizde öğrenci görmek mümkün. Bu bizim zenginliğidir. Çünkü Kütahya sanatın, tarihin ve insanlığın başkentidir. Uluslararası öğrencilerimiz Kütahya'nın değerini dana da artıracaktır" dedi.

Etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.