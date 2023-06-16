TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den YKS Sınavı Öncesi Sessizlik Çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında sokaklarda sessizlik çağrısında bulundu. Palandöken, "3 milyon 498 bin 18 öğrencimiz bu sınavda ter dökerken bizler de sokaklarda süküneti sağlamalıyız. Yapılacak düğünlerde davul, zurna, müzik sesleri, trafikte korna sesleri, belediye çalışmalarında makine sesleri gençlerimizin dikkatini fazlasıyla dağıtır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında sokaklarda sessizlik çağrısında bulundu. Palandöken, "3 milyon 498 bin 18 öğrencimiz bu sınavda ter dökerken bizler de sokaklarda süküneti sağlamalıyız. Yapılacak düğünlerde davul, zurna, müzik sesleri, trafikte korna sesleri, belediye çalışmalarında makine sesleri gençlerimizin dikkatini fazlasıyla dağıtır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "3 milyon 498 bin 18 öğrencimiz bu hafta sonu hayatlarının belki de en önemli sınavına girecek. Yapacakları mesleğe, hayatlarının dönüm noktalarından biri olan bu sınav ile ulaşacaklar. Onlar bu sınavda ter dökerken bizler de sokaklarda süküneti sağlamalıyız" çağrısında bulundu.

Bu hafta sonu gürültülü davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"YKS'ye giren öğrenci sayısı geçen yıla göre 500 bin kişi daha arttı. 17 Haziran Cumartesi günü saat 10: 00'da, 18 Haziran Pazar günü saat 10: 00'da ve 15: 30'da başlayacak sınavların yapıldığı esnada, 3 saatlik bir duyarlılık göstererek sokaklarda süküneti sağlamalıyız. Yapılacak düğünlerde davul, zurna, müzik sesleri, trafikte korna sesleri, belediye çalışmalarında makine sesleri gençlerimizin dikkatini fazlasıyla dağıtır. Geleceğin sahipleri gençlerimizdir. Onların bu önemli günlerinde daha dikkatli ve sessiz olalım. Tüm öğrencilerimizin bu sınavda emeklerinin karşılığını almasını umut ediyor, başarılar diliyorum."