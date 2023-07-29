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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, başarılı sporcuları kabul etti

Eğitim Haberleri

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren öğrencileri kabul etti. Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul eden Yıldırım, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul eden Yıldırım, sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, aileleri ve hocalarına teşekkür etti.

Daha sonra Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi Müdürü Rıfat Avcı ve müdür yardımcısı Gülçin Develi de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Eğitim

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