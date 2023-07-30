Tekirdağ İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, İmam Hatip Liselerinin son derece başarılı öğrenciler yetiştirdiğini söyledi.

İmam Hatip Lisesi mezunlarının dinini ve kültürünü öğrenen öğrenciler olduğunu belirten Yıldırım, "Bu senenin sınav sonuçlarına baktığımızda bu okullarımızın ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İmam Hatip Liselerinin hedef ve gaye ile ortaya çıktığını belirtti.

İmam Hatip Liselerinin değerinin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Şentop, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır artık İmam Hatip Liselerini var eden milletimizin bir sivil hareket olarak ortaya koymuş olduğu bu düşünce milletimizin bütünü tarafından benimsenmiştir. Milletimizin şahlanışı ve hamle dönemleri hep devlet millet bütünleşmesiyle, milletimizin değerleriyle devletin değerlerinin aynılaşmasıyla meydana gelmiştir. Böyle bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, yapılan ikramlarla sona erdi.

Programa, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, kurum müdürleri ve mezunlar katıldı.