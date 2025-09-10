SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School'un dördüncü dönem başvuruları başladı. Enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerin katılabileceği programın başvuruları 11 Ekim'de sona erecek.

Türkiye'nin doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle ilkini 2022 yılında ilk kez düzenlediği SOCAR Energy School sertifika programının dördüncü dönemi başladı. SOCAR Energy School sertifika programında, Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik konumu ve enerjide öne çıkan konular gündeme taşınırken, özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeni trendler de ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin bu alandaki iş birliği ile birlikte enerji güvenliğine, yeşil dönüşüme ve bölgesel entegrasyona sağladıkları katkılar da odak noktası olacak.

Dördüncü dönemi ile birlikte sürdürülebilir bir platform olarak öne çıkan program, enerji alanında uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektör yöneticilerini, akademisyenleri, medya mensuplarını, uluslararası düzeyde politika yapıcıları ve enerji uzmanlarını bir araya getiriyor. Programın ilk üç döneminde başvuran toplam 2023 aday arasından titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 204 katılımcı kabul edildi.

Yeni dönem için hazırlanan müfredat; alanında önde gelen uzmanları tarafından verilecek yirmi beş temel ders ve beş seçmeli dersin yanı sıra üç değerlendirme oturumu, dört özel oturum ve güncel enerji politikası konularının tartışılacağı, dünya çapında tanınmış konuşmacıların katılacağı on üç paneli kapsıyor. Toplam 142 saatlik içerikten oluşan program derslerinin çoğu online çevrimiçi platform üzerinden yürütülecek. Açılış ve kapanış dersleri, saha gezisi ve sosyal etkinlikler ise SOCAR Türkiye'nin Aliağa ve İstanbul tesislerinde yüz yüze yapılacak.

DÖRDÜNCÜ DÖNEM DE ÜCRETSİZ

Dördüncü döneminde de ücretsiz gerçekleştirilecek olan SOCAR Energy School sertifika programına bu yıl 65 katılımcı kabul edilecek. Programa 11 Ekim Cumartesi gününe kadar web adreslerinden başvuru yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi ve katılımcıların belirlenmesinin ardından eğitimler 29 Kasım'da başlayacak ve 7 Mart 2026 tarihinde sona erecek.