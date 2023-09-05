Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Bisiklet Hediye Ediyor

Şahinbey belediyesinden müjde: 5 teşekküre 1 bisiklet

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin yüzünü güldüren müjdeyi vererek, 5 teşekkür getiren öğrencilerin bisiklet sahibi olacağını duyurdu.

Başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme geleneğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 6 takdirle başlattığı kampanyayı 5'e, 4'e, 3'e, 2'i takdire düşürmüştü. Takdir alan öğrencileri bisiklet sahibi yapan Başkan Tahmazoğlu teşekkür belgesi olan öğrencilere de müjde vererek 5 teşekkürü olan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini ifade etti.

-5 Teşekkür getirene bisiklet hediye

Sosyal medya üzerinden öğrencilere müjde veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Her gencin ve çocuğun hayali bisiklet sahibi olmak. Ben çocukken benim hayalim de bisiklet sahibi olmaktı. Biz hayalimizi gerçekleştiremedik. Ama gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için Şahinbey Belediyesi olarak 104 bin bisiklet aldık ve bu bisikletlerimizi sırayla hediye ediyoruz. Önce 6 takdir alan öğrencilerimize bisiklet verdik, sonra bunu 5'e düşürdük, sonra 4 takdire düşürdük, sonra 3 ve 2 takdire düşürdük. Şimdi ise 5 teşekkürü olan her öğrencimize bisikletlerini hediye ediyoruz. Bisikletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, sağlıkla kullanın. Bu yaz Şahinbey'de çok neşeli geçecek" diye konuştu.