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Rize İyidere'de Gençlik Şöleni'nde anaokulu ve ilkokul öğrencileri eğlendi

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Rize İyidere'de Gençlik Şöleni'nde anaokulu ve ilkokul öğrencileri eğlendi
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Rize'nin İyidere ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik Gençlik Şöleni düzenlendi. İyidere Futbol Sahası'ndaki etkinlikte çocuklar yüz boyama, halat çekme, ip atlama, badminton ve denge oyunlarıyla eğlendi.

Rize'nin İyidere ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik ' Gençlik Şöleni' düzenlendi.

İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçede 'Gençlik Şöleni' düzenlendi. İyidere Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen renkli etkinlikte çocuklar; yüz boyama, halat çekme, ip atlama, badminton ve denge oyunları gibi birçok eğlenceli aktiviteyle doyasıya eğlendi. Minik öğrenciler hem spor yapma imkanı buldu hem de arkadaşlarıyla keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan Kaba, amaçlarının bu imkanları çocukların gelişimine en verimli şekilde sunmak olduğunu ifade ederek "İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak bakanlığımızın destekleriyle çok güzel tesisler ve imkanlar ilçemize kazandırıldı. Biz de bu imkanları çocuklarımıza ne kadar verimli kullanabiliriz, sporu tabana nasıl yayabiliriz düşüncesiyle bu şöleni düzenledik. Amacımız hem sportif, hem vatani, hem de ahlaki olarak güzel nesiller yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu ise Bakanlığın bu seneki "Maarif'in Kalbinde Oyun" mottosu doğrultusunda ilçe genelinde ortaklaşa güzel çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Sinan Müdürümüz ilçeye geldiği günden beri çocuklarla iç içe, istişare halinde çalışıyor. Gençlik Merkezimizle birlikte ilçemizde bu tür şölenleri gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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