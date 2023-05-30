Ordu Üniversitesi'nde İstanbul'un Fethi Konulu Panel Düzenlendi

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ülke tarihinde İstanbul'u almak için çok uğraşlar verildiğini, İstanbul'un fethinin Fatih Sultan Mehmet'e ve askerlerine nasip olduğunu belirterek, "Bizler bugün ecdadımızın çabaları sayesinde buradayız" dedi.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, morfoloji binası konferans salonunda ' İstanbul'un Fethi' konulu panel gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Bizler bu milletin evlatları olarak ecdadımızın hayırla, rahmetle minnetle anmakla mükellefiz. Ülkemiz tarihinde çok büyük olaylar yaşamış, daha önce İstanbul'u almak için kaç defa uğraşlar verilmiş, ama Yüce Allah İstanbul'un fethini Fatih Sultan Mehmet'e ve askerlerine nasip etmiştir. Peygamber efendimizin İstanbul'un fethini ' İstanbul mutlaka fetih olunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askerleri ne güzel askerdir' ifadeleriyle müjdelemiştir. Bizler bugün ecdadımızın çabaları sayesinde buradayız. Dolayısıyla bizlere düşen en mühim görevlerden biri de gençlerimize, çocuklarımıza ve milletimize tarihi süreci anlatmak, onlara tarih bilincini kazandırmaktır. Sahip olduğumuz bu imkanların kolay elde edilmediğini ve bunlara sahip çıkmamız gerektiğini yeni nesillere öğretip, onları bu noktalarda duyarlı hale getirmemiz gerekmektedir. Atalarının geçmişine, tarihine, kültürüne, onların ortaya koyduğu ruha sahip olmayan milletlerin çocukları tarih yapamaz, tarih yazdıramaz ve geleceğe inançla yürüyemez. Bu noktada inancımız, medeniyetimiz, kültürümüz bizim en büyük sermayemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Moderatörlüğünü, İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Karaoğlu'nun yaptığı panelde dinleyiciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alıcı tarafından 'Fethin Fenomenolojik ve İrfani Kodları' emekli öğretim üyesi ve eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tarafından 'Fetih Ruhu ve Ahlakı' ve Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Öz tarafından 'İstanbul'un Fethinin İnsani ve Medeni Değeri' konularında bilgilendirildi. - ORDU