Of ilçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi
Trabzon'un Of ilçesinde, 'Sahne Senin Türkiyem Projesi' kapsamında Of ve Tuzla belediyeleri işbirliğiyle 'Sevimli Penguenler' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrenciler, Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibinin oyununu beğeniyle izledi.
Trabzon'un Of ilçesinde çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi.
"Sahne Senin Türkiyem Projesi" kapsamında Of ve Tuzla belediyeleri işbirliğinde, "Sevimli Penguenler" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.
Öğrenciler, Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibince Of Günbatımı Salonu'ndaki oyunu beğeniyle izledi.
Oyunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Tuzla Sanat Sahnesi Genel Yönetmeni ve oyuncusu Orhan Çağlar'ı tebrik etti.