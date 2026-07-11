Gençler hem meslek öğreniyor hem üretiyor

Niğde Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini yalnızca akademik olarak değil, mesleki anlamda da geleceğe hazırlıyor.

Farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştirirken, okul bünyesinde gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinde aktif görev alıyor. Ürettikleri ürünlerle hem ekonomiye katkı sağlayan hem de deneyim kazanan öğrenciler, mezun olmadan önce iş hayatına hazırlanma fırsatı yakalıyor. Okul Müdürü Sedat Özdemir; okulun üretim odaklı eğitim anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, öğrencilerin meslek sahibi bireyler olarak yetişmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Özdemir, okulun temel hedefinin üreten, meslek sahibi ve donanımlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak; "Öğrencilerimizi yalnızca diploma sahibi değil, aynı zamanda meslek sahibi bireyler olarak hayata hazırlıyoruz" dedi.

6 farklı alanda mesleki eğitim veriliyor

Okul bünyesinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih edebileceği altı farklı alan bulunduğunu belirten Özdemir, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Bilişim Teknolojileri, Moda Tasarım Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi ve Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin, okul içerisindeki uygulama atölyelerinde mesleklerini birebir uygulayarak öğrendiklerini kaydetti.

Okulda günde 3 bin ekmek üretilecek

Okulun üretim kapasitesini her geçen yıl artırdığını belirten Özdemir, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu yıl faaliyete geçecek ekmek üretim atölyesinde günlük yaklaşık 3 bin adet rol ekmek üretileceğini belirten Özdemir, üretilen ekmeklerin Niğde'deki yaklaşık 10 pansiyonlu okulun ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Haftanın 6 günü devam edecek üretim sürecinde öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte aktif görev aldığını dile getiren Özdemir, böylece öğrencilerin gerçek üretim ortamını mezun olmadan deneyimlediğini söyledi. Okul bünyesinde faaliyet gösteren kuaför salonunun sadece öğrencilerin uygulama yaptığı bir alan olmadığını belirten Sedat Özdemir, salonun aynı zamanda vatandaşlara da hizmet verdiğini ifade etti. Özdemir; "Moda Tasarım Teknolojileri bölümümüzde ise kıyafetleri öğrencilerimiz kendileri tasarlıyor ve dikiyor. Hazırlanan kıyafetlerle öğrencilerimiz atölye derslerinde aktif görev alıyor hem de harçlıklarını çıkarma imkanı buluyor" dedi.

Hedef tüm bölümlerde üretime geçmek

Yeni açılan bölümlerle birlikte üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, okulun uzun vadeli hedefinin ise tüm bölümlerin üretim yapan bir yapıya kavuşması olduğunu kaydetti. Meslek liselerinde akademik eğitimin geri planda kaldığı yönündeki algının doğru olmadığını belirten Özdemir, 9 ve 10. sınıflarda verilen akademik derslerin Anadolu liseleriyle büyük ölçüde aynı olduğunu söyledi. Öğrencilerin mezun olduklarında hem meslek sahibi hem de akademik açıdan donanımlı bireyler olarak hayata atıldığını belirten Özdemir; amaçlarının gençleri üretime katılan, istihdam edilebilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı