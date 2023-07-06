Narlıdere Belediyesi Meslek Fabrikası'nda Sertifika Heyecanı

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası'nda A1 İngilizce, Dijital Pazarlama ve Kadın Üst Giysileri Dikimi eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Narlıdere Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Fabrikası'nda sertifika heyecanı yaşandı. A1 İngilizce, Dijital Pazarlama ve Kadın Üst Giysileri Dikimi kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler,sertifikalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı'nın elinden alı.

Meslek Fabrikası Narlıdere Kurs Merkezi'nde alanında uzman isimler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendilerine yeni istihdam kapıları açacak ilk adımı başarıyla tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, kentimizin 24 ilçesi ve 34 noktasında işsizlik ve yoksullukla mücadelesini sürdürüyor. Yurttaşlarımıza kamu hizmeti veriyor ve istihdam yaratılması noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bizler de katıldığımız her sertifika töreninde bu kamu hizmetini sizlerle buluşturduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer hem de Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin'in halkçı vizyonu ile bütünleşen bu projenin sizlere yeni bir yol, yeni bir mutluluk getirmesini diliyoruz. Sizleri yürekten tebrik ediyoruz" dedi.

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da sertifikalarına kavuşan kursiyerleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.