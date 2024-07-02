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N24, İngilizce Yayınlarıyla Küresel Haber Ağını Genişletiyor

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Ajans PR tarafından kurulan N24, global iş dünyasına yönelik haberler sunmaya başladı. Platform, yeni girişimcilerden yatırımlara, ekonomiye dair gelişmelerden özel röportajlara kadar birçok konuda takip ediliyor. N24 artık n24.com.tr/en sayfası ile dünya genelindeki gelişmeleri okuyucularıyla buluşturuyor.

Ajans PR'ın Kurucusu Necmettin Kar, N24'ün İngilizce platformuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu: "İlk kurulduğumuzda Ajans PR ile bir şekilde yolları kesişen firmalar, markalar ve kişilerle ilgili röportajlar, haberler ya da basın bültenleri yayınlıyorduk. Sonrasında talepler o kadar arttı ki yalnızca Ajans PR müşterilerine değil, ulusal çapta geniş bir kitleye ulaşmayı da başardık. Bu başarının sadece Türkiye ile sınırlı kalması yerine dünya geneline hitap eden bir mecraya dönüşmeye karar verdik ve küresel bir haber kaynağı olma vizyonumuz doğrultusunda İngilizce yayınlara başlama kararı aldık." Diyen Necmettin Kar, ABD başta olmak üzere Arap dünyası ve Uzakdoğu firmalarının da kendilerine ulaştığını ve işbiriği teklifleri aldıklarını belirtti.

N24'ün İngilizce yayın yapmaya başlaması, kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Artık site, ABD yatırımlarından Arap dünyası haberlerine, Asya iş dünyası gelişmelerinden Avrupa merkezli haberlere kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bu sayede, ziyaretçiler küresel ekonomi ve iş dünyasındaki en güncel gelişmeleri tek bir platformdan takip edebiliyor. Ayrıca, N24'ü Google Haberler sekmesinden de takip edebilmeniz mümkün.

"Platformumuzda artık dünyanın en büyük markalarından KOBİ'lere kadar önemli konularda haberler yer alıyor," diyen Kar, "İngilizce yayınlar, global iş dünyasının nabzını tutmak için attığımız büyük bir adım. Amacımız, N24'ün sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de tanınan ve takip edilen sektörel bir haber kaynağı haline gelmesi." İfadelerini kullandı.

2023 yılının ocak ayında yayın hayatına başlayan N24, kısa sürede önemli bir kitleye ulaşarak dikkat çeken bir mecra haline geldi. Özellikle iş dünyasına dair detaylı ve güncel haberleriyle öne çıkan web sitesi, artık İngilizce yayınlarla da küresel alanda ses getirmeyi hedefliyor. Ajans PR kurucusu Necmettin Kar, "Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, doğru ve güncel bilgilere ulaşmak oldukça önemli. N24 olarak, bu ihtiyacı karşılamak adına sürekli çalışıyor ve yenilikler yapıyoruz. İngilizce yayınlarımızla birlikte, daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve okuyucularımıza daha zengin içerikler sunmayı amaçlıyoruz." Dedi.

N24'ün İngilizce yayınlara başlaması, küresel iş dünyasındaki gelişmeleri takip etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. N24'ün n24.com.tr/en sayfası üzerinden, fintech, startup, venture, şirket haberleri, girişimcilik, yatırım haberleri ve CEO'lardardan haberler gibi birçok konularda en güncel bilgilere ulaşmak mümkün. N24, global iş dünyasının nabzını tutarak, okuyucularına kaliteli ve güvenilir haberler sunmaya devam ediyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Eğitim

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