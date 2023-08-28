MÜSİAD Muğla Şubesi 3. Geleneksel Piknik Buluşması Gerçekleştirildi

MÜSİAD Muğla Şubesi üyeleri ve aileleri, Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Piknik Buluşması'nda bir araya geldi. Katılımcılar, Yerküpe piknik alanında keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, 3'üncü Geleneksel Piknik buluşmasında bir araya geldi.

Her yıl Ağustos ayının son Pazar günü düzenlenen piknik buluşması Muğla7nın Kavaklıdere ilçesinde gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesi üyeleri ve ailelerinin de katıldığı MÜSİAD Muğla Şubesi 3'üncü Piknik Buluşması Kavaklıdere ilçesinin eşsiz doğa harikası Yerküpe piknik alanında gerçekleştirildi.

Keyifli ve güzel bir hafta sonu geçiren MÜSİAD Muğla şubesi üye ve aileleri Yerküpe'de bunaltıcı yaz sıcaklarından da bir günlüğüne uzaklaştılar. - MUĞLA