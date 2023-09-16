Mersin Büyükşehir Belediyesi, Turgutreis Mahallesi'nde yeni bir eğitim kurs merkezi açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Turgutreis Mahallesi'nde yeni bir eğitim kurs merkezi açarak dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Kurs merkezinde LGS öğrencilerine ücretsiz kaynak kitap, soru bankaları, öğretmenlerle birebir etütler ve öğle yemeği hizmeti sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin faydalandığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni şubesini Akdeniz ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde açan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kurs merkezinde LGS öğrencilerine yönelik hizmet veriyor.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte kurs merkezinden hem okulda sorumlu oldukları dersleri destekleyici, hem de LGS'ye yönelik eğitim alan çocuklar, haftanın beş günü sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında kurstan faydalanabiliyor. Ücretsiz kaynak kitap, soru bankaları, öğretmenlerle birebir etütlerin yanı sıra denemelerle birlikte öğrencilerin desteklendiği kurs merkezinde, öğrencilerin öğle yemekleri de Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

VURUCU: "EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNCELİYORUZ"

Dezavantajlı mahallelerde her geçen gün kurs merkezi sayısını artırdıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turgutreis Kurs Merkezi Sorumlusu Yahya Vurucu, kayıtlar esnasında öğrencinin ailesinin gelir durumuna bakarak eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerini söyledi.

Kurs merkezinde, alanında uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilere hizmet verdiklerini belirten Vurucu, "Her biri kendi alanında deneyimli öğretmen ve rehberlik kadromuzla hizmete başladık. Bununla birlikte çocuklara ücretsiz kaynak kitap ve deneme sınavları sağlıyoruz. Aynı zamanda kurumlar arası bilgi yarışmaları ve geziler de düzenleyeceğiz. Öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği hizmeti de sağlıyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜCRETSİZ KAYNAK KİTAP, DENEMELER VE BİREBİR ETÜTLERLE DESTEKLİYORUZ"

Turgutreis Mahallesi'nin dezavantajı mahallelerden biri olduğunu ve mahallede yaşayan çocukların ciddi eğitim problemleri olduğuna dikkat çeken Vurucu, "Çocuklarımız ciddi eğitim sorunlarıyla karşı karşıyalar. Çünkü gittikleri okullarda sınıflar oldukça kalabalık. Bizim sınıf mevcudumuz 12 ve 15 kişi arasında değişiyor. Öğrencilerin anlamadığı konularda birebir etütlerle ve kaynak kitaplarla destek veriyoruz. Öğleden önce kursa gelen öğrencilerimiz burada yemeklerini yiyip okula gidiyor. Öğleden sonra gelen öğrencilerimiz ise önce yemeklerini yiyip sonra derslerine başlıyor" diye konuştu.

Kurs merkezinde hafta içi her gün 7 ve 8. sınıf öğrencilerine hizmet verdiklerini kaydeden Vurucu, "7. sınıflarımız haftada 3 gün geliyorlar, ama 2 gün de gelip anlamadıkları konularla ilgili öğretmenlerimizden etüt alabiliyorlar. 8. sınıflar ise kurs merkezine haftanın 5 günü geliyorlar. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere gruplarımız değişiyor. Şu anda toplam 115 öğrencimiz var" dedi.