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LGS Sınav Sonuçları Açıklandı

LGS Sınav Sonuçları Açıklandı

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Geçiş kılavuzu, 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lgs sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Lgs kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında yapılan sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Geçiş kılavuzu, 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA / Eğitim

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