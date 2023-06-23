LGS Sınav Sonuçları Açıklandı
Eğitim Haberleri
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Geçiş kılavuzu, 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lgs sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Lgs kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında yapılan sınav sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak. Geçiş kılavuzu, 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.