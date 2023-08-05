Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu Eskişehir'de Kuruldu

MELTEM KARAKAŞ

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP) hakkında bilgi veren platform bileşenlerinden ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, "Amacımız eğitimdeki gericileşmeyi engellemek" dedi.

2017 yılında kurulan fakat aktif çalışmalar yürütemeyen Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu'nun Eskişehir'de şubesi kuruldu. Platformun bileşenlerinden olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, platformun kuruluş amaçlarından ve yapacakları çalışmalardan bahsetti.

"ÇALIŞMALARA DEVAM ETME KARARI ALDIK"

Laik Bilimsel Eğitim Platformu'nun temmuz ayı içinde tekrar kurulduğunu söyleyen Akmen, "Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu aslında 2017 yılında kurulmuştu. O yıllarda Türkiye'nin her yerinde bölge toplantıları yapılarak çalışmalar yürütülmüştü. Aradan geçen sürede yeni bir yapılanma olmadı ama geçtiğimiz ay içerisinde Laik Bilimsel Eğitim Platformu tekrar kuruldu. Biz de Eskişehir'de genel merkezdeki kurumların yerel bileşenleri olarak Laik Bilimsel Eğitim Platformu olarak çalışmalara devam etme kararı aldık" diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU'NA AYKIRI"

Son dönemde laik eğitime zarar verecek uygulamaların hayata geçirildiğini ifade eden Akmen, "Amacımız eğitimdeki gericileşmeyi engellemek üzere sivil toplum kuruluşları olarak, demokratik kitle örgütleri olarak birlikteliği ortaya koymak ve anayasamızın 1735 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun emrettiği çerçevede eğitim çalışmalarının yürütülmesini sağlamak çünkü bilindiği gibi son dönemde Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı, anayasamıza aykırı çok sayıda uygulama var. Milli Eğitim Bakanlığı dinci tarikatlarla, yapılanmalarla protokoller imzalıyor sürekli. Son dönemde de okullara manevi danışman atanmasıyla ilgili olarak İzmir ve Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülükler arasında anlaşma imzalandı. Buna göre okullarda din bilgisi ve ahlak öğretmenlerimiz olmasına rağmen müezzin, kuran kursu öğretmeni, imam gibi din görevlileri çocuklara manevi danışman adı altında eğitim verecekler" şeklinde konuştu.

"LAİK EĞİTİMİ ZEDELEYEN UYGULAMA VAR"

Karma eğitime karşı yapılan açıklamaları hatırlatan Akmen, "Bu kabul edilemez. Hem Anayasamıza aykırı hem Milli Eğitim Temel kanununa aykırı. Devamında başka çok sayıda laik eğitimi zedeleyen uygulama da var. Geçtiğimiz günlerde karma eğitim karşıtı açıklamalar yapıldı. Bu da anayasamıza ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı. Çok sayıda laik eğitimi zedeleyen uygulamayla karşı karşıyayız. Biz Eskişehir'de LABEP'in yerel bileşenleri olarak eğitimdeki gericileşme, dincileşme konularıyla ilgili toplumsal muhalefeti temsil etmek adına bir dizi eylem planlıyoruz önümüzdeki dönemde" dedi.

25 AĞUSTOS'TA BÜYÜK KİTLESEL EYLEM

25 Ağustos'ta büyük kitlesel bir eylem yapacaklarını söyleyen Akmen konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Hafta başında kuruluşumuzu kamuoyuna tanıtacağız. Devamında ilk etkinliğimiz 25 Ağustos'ta Eskişehir'de Ulus Anıtı'nda kitlesel bir buluşma olacak. LABEP'in genel başkanlar seviyesindeki yöneticileri aramızda olacaklar. Eskişehir'den bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Laik, bilimsel, eğitimden vazgeçmiyoruz mesajımızı ileteceğiz. Daha sonra da LABEP'in İzmir'de yine büyük bir kitlesel programının olacağını biliyoruz ama biz Eskişehir'de özellikle velilerimizin, öğrencilerimizin bu konudaki toplumsal farkındalığını artırma çabası içinde olacağız. Çünkü okullardaki uygulamalar velilerimizi çok yakından ilgilendiriyoruz. 25 Ağustos etkinliği öncesinde stantlar kurarak çeşitli toplantılar yaparak ziyaretlerle hem velilerimizi hem yerel diğer dinamikleri de bilgilendirerek bu konuda toplumsal farkındalığı artırmaya çalışacağız. Okul başlamadan önce de velilerimizi bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Din eğitimi konusu kişileri ve aileleri ilgilendiren bireysel bir konudur. Laik eğitimde eğitim kurallara göre yapılır. Eğitimin kurallarının dışına çıkılması özellikle dini yapılanmaların eğitim üzerinde etkili olması kabul edilemez bir durum. Biz de bu konuda tepkilerimizi ortaya koymak istiyoruz. Biliyoruz ki Eskişehir halkı her zaman bizim yanımızda olacak ve birlikte bu konuda ÇEDES protokolünün iptal edilmesi için gerekli baskıyı kurmuş olacağız."