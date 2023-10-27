KYK Yurtlarında Asansör Faciasını Protesto Eden Öğrenciler

İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Öğrenciler, sloganlar atarak, alkış ve ıslıklarla KYK yönetimlerini protesto etti.

AYDIN'DAKİ ASANSÖR KAZASI İSTANBUL'DA BİRÇOK KYK YURDUNDA PROTESTO EDİLDİ

Oğuzhan CİN- MİKAİL BIYIKLI- Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, İSTANBUL'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etti.

Aydın'da, Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda 1 öğrenci hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından İstanbul'da KYK yurtlarında kalan öğrenciler olaya tepki gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren, İstanbul'da birçok KYK Yurdunda kalan öğrenci, yaşanan olayı protesto etti. Yurtların bahçelerine inen öğrenciler, sloganlar atarak, alkış ve ıslıklarla KYK yönetimlerini protesto etti. Olay sonarı KYK yurtlarının önüne çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, yurtlarının giriş kapısına pankartlar astı. Öğrenciler eylemlerinin ardından tekrar yurtlarına döndü.