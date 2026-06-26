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Kütahya OSB Akademi'de "Mavi Yaka Çalışan Yönetimi" eğitimi düzenlendi

Kütahya OSB Akademi'de 'Mavi Yaka Çalışan Yönetimi' eğitimi düzenlendi
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, OSB Akademi çatısı altında düzenlediği 'Mavi Yaka Çalışan Yönetimi' eğitimiyle çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimini destekliyor. Eğitimde liderlik, iletişim, problem çözme gibi konular ele alındı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim faaliyetlerini OSB Akademi çatısı altında sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Mavi Yaka Çalışan Yönetimi" eğitimi, eğitmen Seda Tokmak'ın sunumuyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitimde, üretim sahalarında karşılaşılan operasyonel sorunların idari boyutları ele alınırken, katılımcılara ekip yönetimi, liderlik, etkili iletişim ve problem çözme konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program boyunca, mavi yaka yöneticilerinin sahip olması gereken liderlik özellikleri, yönetsel becerileri ve saha yönetimindeki sorumlulukları detaylı şekilde değerlendirildi.

Program kapsamında güven oluşturma, karar alma süreçleri, değişim yönetimi, sonuç odaklı çalışma, çalışan motivasyonu, geri bildirim kültürü, çatışma yönetimi ve kurumsal sorumluluk bilinci gibi başlıklara yer verildi. Katılımcılar, ekiplerinde güven ve adalet ortamı oluşturma, operasyonel sorunlara kalıcı çözümler geliştirme ve baskı altında etkin liderlik sergileme konularında uygulamaya dönük bilgiler edindi.

Eğitimin sonunda katılımcılar tarafından olumlu geri bildirimler alınırken, Kütahya OSB Akademi'nin sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların ve işletmelerin kurumsal gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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