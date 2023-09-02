Küçükçekmece Belediyesi Ücretsiz Sanat ve Meslek Kursları Kayıtları Başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları başladı. Eğitim Akademisi bünyesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik 42 farklı branşta eğitim verilecek. Kayıt için son tarih 8 Eylül.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim Akademisi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında çocuk ve yetişkin olmak üzere iki farklı kategoride ve 42 farklı branşta eğitim verecek. Katılımcılara eğitim sonunda onaylı katılım belgesi verilecek.

Eğitim Akademisi bünyesinde, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik ve Gelişim Merkezi'nde eğitim verilecek.

Kurslarda, yetişkinlere yönelik; bağlama, tambur, yağlı boya resim, takı yapım teknikleri, İngilizce A1, Almanca A1, bilgisayar işletmenliği ofis programları, okuma yazma, aşçı çırağı ve kişisel gelişim branşlarında; 8-17 yaş aralığındaki öğrencilere ise alanında uzman eğitmenler tarafından piyano, bağlama, gitar, yaratıcı drama, Türk işaret dili, görsel sanatlar atölyesi, resim sanatı eğitimi, P4C(çocuklara felsefe), mutfak atölyesi ve satranç gibi alanlarda eğitimler verilecek.

SON BAŞVURU 8 EYLÜL'DE

Sınırlı sayıda kontenjanın bulunduğu eğitim akademisi kurslarına kayıt için son tarih 8 Eylül 2023. Kayıt yaptırmak isteyenler, ilçede bulunan Kültür Merkezleri, Kemalpaşa Semt Konağı ve İstasyon Mahallesi Gençlik Gelişim Merkezi'ne, 1 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunabilecek.