Kovancılar'da kadın girişimciler bir araya geldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Girişimci Kadın Esnaflar Toplantısı'nda ilçede faaliyet gösteren kadın girişimciler bir araya geldi.

Kovancılar ilçesinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ve esnaflar, düzenlenen '1. Geleneksel Girişimci Kadın Esnaflar Toplantısı'nda bir araya geldi. 'Kadın Gücü Geleceği Değiştirir' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadın girişimciler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve girişimcilik alanında karşılıklı deneyim paylaşımının sağlanması amaçlandı. Programda kadınların üretimde, girişimcilikte ve toplumsal yaşamda üstlendikleri önemli role dikkat çekildi.

Etkinliğin onur konuğu olan yazar Şükran Eslem Dağ, katılımcılarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı