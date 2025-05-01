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Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde

Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde
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Baro tarifesinde aylık 25 bin TL olarak belirlenen asgari tarifeye rağmen genç bir avukata 15 bin TL maaş teklif edildi. Hukuk bürosundan gelen aylık 15 bin TL'lik maaş teklifine tepki gösteren genç avukat, "Dalga geçiyor olmalısınız herhalde" dedi.

Bir hukuk bürosu, yeni mezun bir avukata aylık 15.000 TL maaş teklifinde bulundu. Teklifi değerlendiren avukat ise bu rakamı tepkisini sert bir dille dile getirdi.

Ofis yönetici avukatla konuşmasını paylaşan avukata, "Eşimle birlikte iki avukat olarak çalışıyoruz. Ortalama 20-25 duruşmamız oluyor, yoğun bir ofis değiliz. Bu nedenle 15 bin TL düşünüyoruz. Aldığınız dosyalardan da bir pay almıyoruz" teklifini yaptı.

"DALGA GEÇİYOR OLMALISINIZ"

Genç avukat bu teklife "Dalga geçiyor olmalısınız herhalde. İsterseniz, sayenizde duruşmalara girebiliyoruz, tecrübe oluyor diye biz size ücret verelim." dedi.

AVUKATLIK TARİFESİ BİLE 25 BİN TL

Genç avukata 15 bin TL teklif edilirken akıllara baroların belirlediği asgari tarife geldi. Baroların belirlediği tarifeye göre bir avukata aylık en az 25 bin TL ödenmek zorunda.

Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAaa:

arz talep meselesi ne yazık ki beğenmiyorsan farklı bir yere başvurabilirsin avukat bey veya hanım

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

butasi türkiye her türlü rezillik normaldir artik bu saatten sonra...

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Neydi Türkiye yüzyılı ?? Ulan Aziz NESİN sen ne kadar haklıymışsın Ülkeyi bu hallere getirenlerin Allah belasını versin

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Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

SONRADA BU AVUKATLAR KALKIP İŞÇİ HAKKI SAVUNACAK ÖYLEMİ ??? HAK VERMEYEN BAŞKASININ HAKKINI NASIL SAVUNUYOR ACABA...

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Haber YorumlarıMGk:

Kendinde o yeteneği görmeyen sırf okumak için okumasın kardeşim. Tüm avukatlar aynı halde olsa haklısın ama değil.. demek ki yetersizsin

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Haber YorumlarıSuat Pehlivan:

Emeklilere 14bin tl yi hak görüyorlar yıllarını veren emekli şimdi neler hissediyor anlaşılmıştır umarım

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Haber YorumlarıMGk:

Avukatlık yasalardan boşluk arayan bir cambazlık türü olmuş bence gereksiz kalkmalı herkes kendi davasına kendi baksın ya da vekil tayin etsin

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Haber YorumlarıMr Camel:

Sen avukat olmak için oku calış masraf yap sonra işe gir 15 bın maaş çalış A101 de maaş daha iyi okumakla iyi maaş alamazsınız sanayi girsen 2 anaktar çekiş sallasan 50 bın alırsın

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Haber YorumlarıDağıstan:

kaç tane hukuk fakültesi var ve kaç tane avukat çalışıyor ülkede. Nerede çokluk , orada suiistimal. Arandığında kolay bulunamayacak bir meslek sahibi olunmalı. Adalet mi kaldı ülkede de delikanlı ücret verecek bir babayiğit çıkacak....

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gelde bir çılgınlık yapma ayıp yahu.. benim oğlumda 3.5 senedir iş arıyor ve ilgili firmalarda iş yeri buluşmasında acayip durumlarla ve papağan gibi aynı cümlelerle karşılaşıyor..ya sabır diyip ayrılıyor ve eninde sonunda bşr yerde patlamış..sizin okuma yazmanız ya yok yada hafızanızı ..civide yazdığım isteklerime beni çağırmadan da cevap veremediğinize göre çok art niyetli gibi geldiniz bana... .

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