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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere destekleri stantta anlattı

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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere destekleri stantta anlattı
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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe meydanında stant açarak üreticilere tarımsal destek ve projeler hakkında bilgi verdi. Kaymakam Resul Tutay da standı ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı; saha bilgilendirmelerinin süreceği belirtildi.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe meydanında stant açarak üreticileri tarımsal destekler ve projeler hakkında bilgilendirdi.

Üreticilerle bir araya gelen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen projeler ve tarımsal destekleme uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

Stantı ziyaret eden Kemah Kaymakamı Resul Tutay da yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerin destek ve projelerden haberdar edilmesi amacıyla saha bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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