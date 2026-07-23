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Rektör Kırışık Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu

Rektör Kırışık Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'ndaki yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Fakülte yöneticilerinden bilgi alan Kırışık, spor salonu, yemekhane ve dış cephedeki çalışmaları kontrol etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasında yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Kırışık, fakülte yöneticilerinden binadaki çalışmalar hakkında bilgi alarak çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binasına gerçekleştirdiği ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ufuk Karadavut ve Dr. Öğr. Üyesi Aybala Cebecik Özcan ile Fakülte Sekreteri Hakan Cebeci ile bir araya geldi. Kırışık, fakülte yöneticilerinden binada yürütülen çalışmalar ve planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Ek Hizmet Binasındaki spor salonunda yapılması planlanan çalışmaları inceleyen Kırışık, salonun mevcut durumunu yerinde değerlendirerek planlanan düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra uygulama alanlarını gezen Kırışık, yürütülen çalışmaların mevcut durumunu inceledi. Yemekhaneyi de ziyaret eden Kırışık, binanın dış cephesinde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde kontrol etti.

Karabük Üniversitesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, üniversite bünyesindeki fiziki alanların ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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