Kartal Belediyesi kreşlerinde kura çekimi yapıldı

Kartal Belediyesi'nin bünyesindeki 13 kreşte 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kreş kayıtlarının şeffaf ve eşit olması adına yapılan kura çekiminde, Atatürkçü ve çağdaş bir eğitim modeli uygulandığına dikkat çekildi.

Kartal Belediyesi'nin bünyesindeki 13 kreşte 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimi, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Noter huzurundaki kura çekimlerinin ilkini, Kartal Belediyesi adına Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Hüseyin Tozkoparan yaptı.

Daha sonra noter görevlileri tarafından, 13 kreşte eğitim görebilmek için başvuruda bulunan öğrencilerin belirlenmesi için kura çekilerek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler tek tek açıklandı. Kura çekiminin devamında, 2019-2021 yılları arasında doğan çocukların alınacağı kreş ve sınıflar belirlendi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde Atatürkçü ve çağdaş bir eğitim modeli uygulandığına dikkat çekerek, "Bugün, Türkiye'nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olarak, kreş kayıtlarının şeffaf ve eşit olması adına noterin huzurunda kura çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Tüm velililerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal'da, Atatürk ilkelerine bağlı nesiller yetiştirme idealimizden taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.