Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor

Emekli zammı ve üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışı gibi konuların ana gündem maddesi olduğu Kabine toplantısı başladı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 milyon genci ilgilendiren vergisiz telefon satışının detaylarını paylaşacak. İşte Kabine'de masaya yatırılacak konu başlıkları.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı. Emekli zammı ve üniversitelilere vergisiz telefon satışı gibi konuların masaya yatırılacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ SUNUM YAPILACAK

Maaş zammıyla ilgili düzenleme bekleyen milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında. Yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasının sürdüğü belirtilirken, Kabine toplantısında çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin sunum yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından düzenlemenin 1 Ekim'de açılacak Meclis'e sunulması planlanıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI

Toplantıda, üniversite öğrencilerine vaat edilen 'vergisiz cep telefonu' çalışmasının son şeklini alması bekleniyor. Bugünkü toplantı sonrası hangi modellerin kampanya kapsamına gireceği de netleşmiş olacak. Uygulamanın Türkiye'de üretimi yapılan modelleri ve bir üst sınırı olması bekleniyor.

ERDOĞAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri hususunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız." demişti.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM ŞARTI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için gereken 9 bin prim günü şartının 7 bin 200'e düşürülmesi için yapılan çalışmada gelinen son durum da incelenecek. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da Kabine'de konuşulacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN YANSIMALARI

Kabine'de ayrıca Erdoğan'ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların da değerlendirileceği toplantının ardından, Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak.