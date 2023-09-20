İzmit Belediyesi Düğmeciler Mahallesi'nde Köy Şenliği Düzenliyor

İzmit Belediyesi, kırsaldan kente göçün yoğun olduğu dönemde köy hayatını hareketlendirmek ve değerlerini yaşatabilmek adına Düğmeciler Mahallesi'nde Köy Şenliği düzenleyecek. Etkinlik, 23 Eylül cumartesi günü saat 12.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Köy Şenliği programı kapsamında bubble show, sosis balon, palyaçolar ile yüz boyama, animasyon, mini disko gibi etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlenecek. Programda ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunulacak.