İzmit Belediyesi Beslenme Saati Projesini Tüm Okullara Yayacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilkokul çağındaki çocuklara sağlıklı öğün sağlamak amacıyla geçen yıl başlatılan Beslenme Saati projesini, İzmit'teki tüm okullara yaymakta kararlı olduklarını söyledi.

Gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün desteği sunmak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen Beslenme Saati projesi yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitim malzemesi desteği için gittiği okullarda Beslenme Saati projesiyle ilgili velilere ve öğretmenlere bilgi vererek, projenin tüm okullarda uygulanması için kararlı olduklarını belirtti.

"SAĞLIKLI VE YETERLİ GIDAYA ULAŞMALARI İÇİN"

Son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu ve Leyla Atakan İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Hürriyet, şunları söyledi:

"Enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle aileler geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Biz de her çocuğun en az bir öğün sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşması adına geçtiğimiz sene Beslenme Saati uygulaması başlatmıştık.

"TALEP EDEN HER OKULA"

Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. O yüzden çocukların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bir sorumluluk aldık. Daha fazla çocuğa ulaşmak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile de protokol yapmak istedik. Fakat protokol bir türlü yapılamadı. Ama talep eden okullarda öğrencilere öğün desteği verebiliyoruz.

"GÜNLÜK VE TAZE GIDALAR"

Yemekleri, her aşaması denetimden geçen Aşevimizde üretiyoruz. Tamamen günlük ve taze, gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekleri öğrencilere dağıtıyoruz. Yine aşevimizde titizlikle üretilen kek ve limonataları öğrenciler gönül rahatlığıyla tüketiyor."