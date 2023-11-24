İzmir'de İlkokul Öğrencisi Öğretmenine Anlamlı Bir Sürpriz Yaptı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir ilkokulun üçüncü sınıf öğrencisi, Öğretmenler Gününde, Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneğine (LÖSEÇ-DER) arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayı öğretmeni adına bağışta bulundu.

Narlıdere İlhan Onat İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Zeynep Durna, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenine anlamlı bir sürpriz yaptı. Durna, hastanede tedavi gören lösemili kardeşlerine destek olmak için, merkezi İzmir'de bulunan Lösemili Hastalar İçin Gelecek Umut Derneğine (LÖSEÇ-DER) arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayı öğretmeni adına bağışladı. Minik Zeynep'in arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayı bağışlaması, hem tüm arkadaşlarına örnek oldu hem de yüreği küçük; ama sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

LÖSEÇ-DER yönetimi ise Zeynep Durna ve öğretmenine dernek adına teşekkür etti. - İZMİR