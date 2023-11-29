İTÜ'de Filistin'deki Kent Planlama ve Mimarlık Paneli Düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Filistin'deki kent planlama ve mimarlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir panel düzenlendi. Panelde Filistin'deki işgalin ve sömürgeciliğin kent planlama ve mimarlık üzerindeki etkileri tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Filistin'deki kent planlama ve mimarlık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla "İşgal ve Dirençlilik Arasında: Filistin'de Kent Planlama ve Mimarlık" başlıklı bir panel düzenlendi.

Üniversitenin Taşkışla Mimarlık Fakültesi'ndeki panelin açılışında konuşan İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, bir devletin egemenliği altında "devlet arazileri", "vakıf arazileri" ve "özel mülkiyet" olmak üzere üç farklı mülkiyet tipinden bahsedilebileceğini belirtti.

Küçükmehmetoğlu, "İşgalin anatomisini çıkartmak gerekirse, devletiniz yoksa devlet arazinizden bahsedilemez. Dolayısıyla bir Filistin devletinin olmaması İsrail için büyük bir manevra alanıdır. Buna karşılık Filistinliler için yokluğun başlangıcıdır." dedi.

Devlet yoksa vakıf arazileri üzerinde hukuku işleterek tasarrufta bulunulamayacağını ve "özel mülkiyetin dokunulmazlığı" ilkesine karşılık İsrail'in belirli çerçevelerinin "kamu yararı" iddiasıyla özel mülkiyete müdahale için de kılıflar bulduğunu kaydeden Küçükmehmetoğlu, "İsrail'de planlama ve mimarlık bir araç olarak toplumun bir kesimi aleyhinde sistematik olarak kullanılmakta, dokunulmaması gereken özel mülkiyetlere de dokunulmaktadır. Dolayısıyla üç tür arazi çeşidi için işgal tüm mekan üzerinde sistematik olarak gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Küçükmehmetoğlu, Filistinlilerin sadece mekan üzerinde değil, aynı zamanda yer altı zenginliklerinden faydalanma ve sağlıklı suya erişim konusunda da dezavantajlı konuma itildiğini söyledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "Son iki aydır Gazze'de çok önemli, çok ciddi bir problem yaşanıyor. Buna soykırım diyoruz ve Gazze'deki okullar, hastaneler, mülteci kampları, sivil yerleşim yerleri gibi masum insanların hayata tutunmaya çalıştığı yerlerin bombalanması, sivillere kaçacak, saklanacak, hayata tutunacak hiçbir yer bırakılmaması ve tüm dünyanın buna sessiz kalması gibi kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikası son iki ayın konusu değil"

İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikasının son iki ayın konusu olmadığına dikkati çeken Koyuncu, panelin amacının da Filistin'de devam eden sömürgeciliğin bir uygulama aracı olarak kent planlama ve mimarlığını tartışmak olduğunu söyledi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Meryem Birgül Çolakoğlu'nun yaptığı panelde University College London'da öğretim üyesi olan Prof. Dr. Haim Yacobi, Kudüs'teki Uluslararası Barış ve İşbirliği Merkezi Kurucusu ve University College London'da öğretim üyesi Dr. Rami Nasrallah ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Lana Kudumoviç birer sunum yaptı.

Panelde Filistin'deki işgalin ve sömürgeciliğin bir uygulama aracı olarak kullanılan kent planlama ve mimarlık tartışılırken, yine aynı araçları kullanılarak Filistin'in yeniden inşasının nasıl olabileceği değerlendirildi.

Akademisyenler, öğrenciler ile davetlilerin katıldığı panelin ardından, Filistinlilerin hangi şartlar altında yaşadığını gösteren "Filistin'i görselleştirmek" temalı bir serginin açılışı yapıldı.