İstanbul Kültür Üniversitesi ile BİP Arasında İş Birliği Anlaşması İmzalandı

İstanbul Kültür Üniversitesi ile BİP arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu iş birliğiyle üniversitenin kapalı ve açık iletişim kanalları BiP'e taşınarak öğrenci, akademisyen ve idari personelin tek kanal üzerinden haberleşebilmesi ve üniversiteyle ilgili bilgilere kolayca erişebilmesi hedefleniyor.

BiP ile Kültür Üniversitesi'nin ortak projesi kapsamında başta öğrenci işlerindeki bazı işlemler olmak üzere, ders ve okul bilgilendirmeleri, yemekhane bilgileri, üniversite içi duyurular, dijital öğrenci kimlik kartı gibi pek çok özellik BiP kanallarına taşındı. Öğrenci, akademisyen ve idari personel BiP Keşfet üzerinden üniversite ile ilgili bilgilere ulaşabilecek.

İş birliğine yönelik konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Yeni akademik yıla yeni bir iş birliğiyle başlıyoruz. BİP önemli bir dijital hizmet. Öğrenciler için de son derece yararlı olacağına inanıyorum. Öğrencilerin üniversite yaşamlarındaki bütün etkinlikleri içeren bir iletişim şekli olacak. Her iki kurumun da kendi alanında bilgi ve birikimi var, güzel bir çalışma olacağına inancım tam. BiP ile iş birliği bizim için önemli bir adım. Gençler için alternatif iletişim ve etkileşim kanallarını geliştirmek, onlara yeni yollar açabilmek bizim için eğitimci olmanın sorumluluğu. Pandemi ile birlikte iletişim ve eğitim alanında hızlı, güvenilir, etkileşim sağlayan dijital çözümlerin değerini hepimiz çok iyi anladık. Özellikle yeni nesil bu konuda beklentilerini çok iyi dile getiren, hız, güvenlik, esneklik arayan bir profil çiziyor. Bu anlamda Turkcell BiP ve İKÜ iş birliğinin iletişim ve etkileşim kuşağı olan günümüz üniversite gençliğine önemli faydalar sağlayabileceğine inanıyorum. Bu iş birliği aynı zamanda kurumlar arası da bir öğrenme ve etkileşim deneyimi. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri ile yükseköğretim arasındaki her diyaloğun orta ve uzun vadede kurumsal bakış ve gelişim için de fark yaratacağına inanıyorum" dedi.

20 BİN KULLANICIYA SAHİP, ANLIK İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KAPALI KANAL KONUMLANDI

İstanbul Kültür Üniversitesi'yle yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe ise "İş birliğiyle üniversite öğrencilerine özel hizmetler sunarak BİP'i kullanmalarını hedefliyoruz. BİP dünyada da çok yaygın kullanılan bir uygulama, birçok iletişim platformunun yeteneklerine de sahibiz. Burada yapmak istediğimiz not ortalaması, devamsızlık, sınav takivimi gibi bilgileri BİP üzerinden öğrencilere ileterek üniversite ile olan bağlarını sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Onlara bu hizmeti üniversite adına vermeye adayız. böylece öğrenciler hem BİP'i kullanacak hem de üniversiteyle ilgili bilgi edinecek. Üniversite iş birliklerimizden ilkini İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Bu kapsamda BiP Keşfet'te sadece İstanbul Kültür Üniversitesi'nin öğrenci, akademisyen ve idari personellerin erişebildiği yaklaşık 20 bin kullanıcıya sahip, anlık iletişim platformu olarak kapalı kanal konumlandı. Ayrıca üniversitenin aday öğrenciler için alternatif sosyal medya ağı olarak kullandığı açık kanalı da artık BiP Keşfet'te yer alıyor. Üniversite ve bölüm bilgilerine, etkinlik ve söyleşilerle ilgili bilgilendirmelere ve öğrencilere özel ödüllü anket sorularına da aktif olarak bu kanal üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor" diye konuştu.