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Milli Eğitim Bakanı özel okul çalışanlarına pasaport müjdesi verdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de özel okullarda çalışan 200 bin öğretmeni ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Bakan Tekin, eskiden sadece devlet okullarında çalışan öğretmenlerin alabildiği yeşil pasaporttaki bu sınırlamanın kaldırılmasının gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'daki toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere de yeşil pasaport verilmesinin gündeme alındığını söyledi.

ÖĞRETMENLERİN NE KADARI ÖZEL OKULLARDA?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) verilerine göre, şu an 975 bin 698 öğretmen aktif olarak görev yapıyor. Özel okullarda çalışan öğretmen sayısının ise yaklaşık olarak 200 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

ÖZEL OKULLARA FAHİŞ FİYAT UYARISI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirterek, "Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, "Türkiye'de ve dünyada özel okullar" temasıyla Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların ücret politikaları ve sektöre yönelik denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL OKULLARIN ÜCRETLERİ KONUSUNDA YANILTICI BİR ALGI VAR"

Özel okullara yönelik ücret eleştirilerinin tüm sektörü kapsayacak şekilde genelleştirilmesinin yanlış olduğunu belirten Bakan Tekin, kamuoyunda oluşturulan algının matematiksel gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Tekin, "Özel okullarla ilgili çok üst düzey hizmet sunan ve üst düzey ücret alan bazı okullar üzerinden bir eleştiri yürütülüyor. Şimdi biz sistemimizdeki verilere bakıyoruz. Türkiye'de 12 bin tane özel okul var. Ancak bu bahsedilen ücret skalasında yer alan, yüksek ücret talep eden okul sayısı sadece 22. Matematik biliyoruz, elimizde veriler var. 12 bin özel okul içindeki 22 okul üzerinden yapılan bu genellemeye karşı çıkmamız ve bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu. Özel okulda çalışan öğretmen maaşları konusuna da değinen Bakan Tekin, özel okul öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları konusunda kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Hepimiz, eğitimcilerin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz ve bu konu bizim ortak meselemizdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı özel okul çalışanlarına pasaport müjdesi verdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

bunun ülkeye ne faydası var

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