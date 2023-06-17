Hendek İlçe Müftülüğü YKS'e giren öğrencilerin emanetlerini ücretsiz kabul etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde müftülük görevlileri, YKS sınavında ter döken öğrencilerin emanetlerini ücretsiz şekilde kabul ederek, öğrencilere su ve kek ikramında bulundu. Veliler yapılan hizmet karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

- Yks'e giren öğrencilerin emanetlerini ücretsiz şekilde kabul ettiler

Okul önlerinde kurdukları stantlarda öğrencilere ikramda da bulundular

İlçe Müftülüğünden örnek davranış

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde müftülük görevlilerince YKS sınavında ter döken öğrencilerin emanetlerini ücretsiz şekilde kabul edilerek, öğrenciler ile birlikte velilerine su ve kek ikramında bulunuldu. Öğrenci velileri yapılan etkinlik karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Hendek İlçe Müftülüğü YKS'e giren öğrenciler için örnek bir hizmete imza attı. İlçe genelinde 13 sınav merkezinde YKS sınavına giren öğrenciler için stant açan görevliler, sınav süresince öğrencilerin emanetlerini ücretsiz kabul etti. Ayrıca stantta öğrenci ve velilerine de çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çocuklarını sınava getiren veliler, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Çocuklarını sınava getiren veliler yapılan uygulama hakkında, "Çok kıymetli ve değerli bir hizmet olmuş. İnsanlar emanetlerini bırakacak yer bulamayınca heyecanlanabiliyor. Heyecanı minimum seviyeye indirebiliyorlar burada. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir uygulama ilk defa gördüğümüz için biraz tuhafıma gitti. Çocuklar geliyor buraya suyunu unutmuş olabiliyor, yakınlarda da market yok buradaki stanttan ihtiyacını alabiliyor. O anlamda bu uygulama çok güzel. Daha fazla yayılması ve başka yerlere de yayılmasını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdiler.

Stant başında öğrencilerin ücretsiz şekilde emanetlerini alan görevliler ise, "İlçemizde gerçekleştirilecek olan YKS sınavında öğrencilerimize destek olmak amacı ile emanetlerini ücretsiz teslim alıyoruz. ve onlara kek, su ikramında bulunduk. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık" açıklamasında bulundular.