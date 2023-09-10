Hasankeyf Kaymakamı, başarılı öğrencilerle buluştu

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İrmak, LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam İmrak, öğrencileri makamında kabul ederek başarılarını kutladı. Ziyarette, başarılı öğrenci Zehra Kavak'a bir dizüstü bilgisayar hediye edildi.