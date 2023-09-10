Hasankeyf Kaymakamı, başarılı öğrencilerle buluştu
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İrmak, LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam İmrak, öğrencileri makamında kabul ederek başarılarını kutladı. Ziyarette, başarılı öğrenci Zehra Kavak'a bir dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İrmak, LGS ve YKS'de başarı elde eden öğrencilerle görüştü.
Kaymakam İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve öğretmenler ve sınavlarda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.
Öğretmen ve öğrenciler göreve yeni başlayan Kaymakam İmrak'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu, yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyarette, LGS'de başarı sağlayan Zehra Kavak'a dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Kaynak: AA / Eğitim