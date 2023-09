Hakkari Valisi Ali Çelik, Öğretmenlere Mektup Yazdı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentte görev yapan öğretmenlere hitaben mektup yazdı, karanfil gönderdi.

Çelik'in, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yazdığı mektup ile hazırlanan karanfiller, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kolilere konularak merkez ve ilçelerdeki okulların idarecilerine teslim edildi.

İdareciler de görev yaptıkları okullara götürdükleri mektup ve karanfilleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilinden önce öğretmenlere ulaştırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı da Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, mektup ve karanfilleri meslektaşlarına verdi.

Vali Çelik, mektubunda, göreve başladığı bu günlerde mutlu bir kenti daim kılmak ve çocuklara daha güzel bir gelecek inşa etmek için yola koyulduklarını, bu yolculuğun en değerli, en önemli paydaşlarının öğretmenler olduğunu vurguladı.

Hakkari'nin özellikle eğitim alanında ilerlemesinin öğretmenlerin desteği ve çabalarıyla mümkün olacağının altını çizen Çelik, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Her hayırlı işin icra ve imzasındaki en önemli güvencem sizlersiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Eğitim, sizlerin de çok iyi bildiği gibi kalplere dokunma işidir ve eğitimin gayesi geleceğimize katkı sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Çocuklarımızın, her şeyden önce iyi bir insan olmalarını arzuluyoruz. Hangi işi yaparlarsa yapsınlar, kalplerinde insan sevgisi, adalet ve hakkaniyet anlayışıyla o işin en iyisi olmalarını istiyoruz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ilimiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu meşakkatli ve kutsal görevi ifa ederken her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımızın tüm kapıları sizlere her daim açıktır."

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada da her yeni başlangıç gibi heyecanlı olduklarını, daha iyi bir dünya, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir Hakkari için adanmış öğretmenler, gayretli veliler ve hedefini büyük tutan öğrencilerle ele ele, gönül gönüle çalışacaklarını kaydetti.

Kentteki 413 eğitim kurumu, 73 bin öğrenci ve 4 bin 900 öğretmenle bu heyecana ortak olduklarını, sınıfların kapılarını binlerce öğrenciye açtıklarını belirten Çelik, "Geleceğe doğru bu yürüyüşümüzde, tüm okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri alındı, okullarımız eğitim öğretime hazır hale getirildi. 1694 araçla 18 bin 290 öğrencimizin taşınması ve sıcak yemek ile ilgili iş ve işlemler tamamlandı. Merkez ve dört ilçemizde 1 milyon 130 bin ders kitabı devletimizin imkanları sayesinde, eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin masalarına konulmuştur." dedi.

"Yeni döneme çok daha motive başladık"

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğrencilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çelik'in kaleme aldığı mektupları öğretmenlere ulaştırdıklarını hatırlatan Yılmaz, "İnsan sevdiği, değer verdiği kişiye mektup gönderir. Biz de bunu böyle kabul ediyoruz. Sayın Valimize verdiği değer ve gösterdiği incelikten dolayı teşekkür ederiz. İnşallah eğitim öğretim yılımız güzel ve başarılı geçer." diye konuştu.

Fen bilimleri öğretmeni Gizem Yutmaz ise okulun ilk gününe özel bir mektupla başlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Bizlere verdiği değeri ve önemi bir kez daha görmüş olduk. Yeni döneme çok daha motive başladık. Yüksek motivasyonla derslerimizi işlemeye devam edeceğiz." dedi.

Öğretmenlerden Ayçelen Türkan da ilk atama yeri olan kentte çok güzel karşılandıklarını anlatarak, "Mektuptan dolayı duygulandım. Bu şekilde başlamak beni mutlu etti. Valimizin bizi bu şekilde karşılaması bizi aileden hissettirdi. Yeni eğitim öğretim yılının bütün öğretmen ve öğrencilerimiz için mutlu ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.