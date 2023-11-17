Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Furkan Berber ile müdürlüğe giden Çelik, eğitim kalitesinin artırılması için herkese sorumluluğun düştüğünü söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Furkan Berber ile müdürlüğe giden Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum yöneticileri tarafından karşılandı.

Birimleri dolaşan, kentteki okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları, taşımalı eğitim, tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Çelik, eğitim kalitesinin artırılması için herkese sorumluluğun düştüğünü söyledi.

Çocukların aydınlık yarınları için hep birlikte çaba göstermeleri gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bize düşen en büyük görev ve sorumluluk, adaletle hükmedip bu memleketin yarınlarını sağlamaktır. Ben, bugün ne yaptım, sorusuna mantıklı ve vicdani bir cevabımız olmalı. Eğitim, bir memleketin en değerli alanıdır ve eğitim camiası, bilginin taşıyıcısı, memleketin yüz akı bir meslek grubudur. Bu yüzden sizlere destek vermek ve sizleri yüreklendirmek, bizim asli görevimizdir. Eğitimin gayesi, yüreğinde insan sevgisi olan ve geleceğimize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek olmalıdır. Bunun için de ilimizin eğitimdeki motivasyonunu ve verimliliğini artırmamız lazım."

Ortak akıl ve koordinasyonla çok daha iyi işlere imza atacaklarına yürekten inandığını belirten Çelik, "Hakkari'den Derecik'e kadar değerler eğitimi, okuma alışkanlığı, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere tüm okullarımızda bir sinerji oluşturmaya çalışacağız. Bunu da sadece okul içi faaliyetlerle değil, sivil toplum kuruluşlarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarını da bu sürece dahil ederek yapacağız. Tüm gözleri, eğitimin üstüne çekmeye çalışacağız. Biliyoruz ki gözler, eğitime çevrildiğinde, birçok aksayan konumuz da böylece halledilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.