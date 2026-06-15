Ankara'nın gururu namağlup olarak çifte kupa sevinci yaşadı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda hem kızlar hem erkekler kategorisinde namağlup şampiyon olarak çifte kupa sevinci yaşadı.

Ankara'da eğitim veren Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Okulun kız ve erkek kriket takımları, turnuvayı namağlup tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. 9-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona, il müsabakalarıyla başlayıp grup aşamaları ve Türkiye finalleriyle devam etti. Yaklaşık 100 takımın mücadele ettiği organizasyonda Hacı Bayram Veli Spor Ortaokulu, her iki kategoride de üstün performans sergileyerek rakiplerine geçit vermedi. Turnuva boyunca oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanan kız ve erkek takımları, organizasyonu yenilgisiz tamamlayarak Ankara'ya iki kupa birden kazandırdı.

"Gönülden tebrik ediyoruz"

Okul yönetiminden yapılan açıklamada ise sporcuların disiplinli çalışmaları ile teknik ekibin özverili katkısına dikkat çekilerek, "Sporcularımızın azmi, disiplinli çalışmaları ve teknik ekibimizin özverili katkıları sonucunda kazanılan bu çifte kupa, okulumuz ve Ankara'mız adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi ve destek veren ailelerimizi gönülden tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı