Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Oryantasyon Programı Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla oryantasyon programlarına başladı.

Yükseköğretim Seçme Sınavı (YKS) ile ETÜ'ye yerleşen öğrencilere sunulan bilimsel, kültürel ve sportif imkanlar ile kampüs yerleşkesi hakkında bilgi vermek ve kadim şehir Erzurum'u tanıtmak amacıyla 2 hafta boyunca devam edecek olan oryantasyon programlarının ilki Sağlık Bilimleri Fakültesi ile başladı.

Yaşam Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Dekan Karabulutlu, yeni döneme başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek: "Fakültemiz sağlık alanında disiplinler arası iş birliği ve ekip çalışması yapabilen, toplum sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, gerekli bilgiyle donatılmış profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Fakülte binamızdan da bahsetmek isterim çünkü biz öğrencilerimize sunulan imkanlarımız geliştirildi. Fiziksel koşulların da çok önemli olduğu bilincindeyiz. Bu nedenle birkaç ay sonra inşaatı tamamlanacak olan binamızda ilerleyen süreçlerde eğitim öğretim faaliyetlerimize devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Hayallerinize ulaşmak için yürüdüğünüz yolda akıl vicdan ve bilim rehberliğinde ilerlemenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyor, sağlık bilimleri fakültesi ailesine yeni katılan tüm öğrencilerimize bir kez daha fakültemize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

Dekan Karabulut'un ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak oryantasyon programların oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek: "Üniversite hayatı sizler için bir dönüm noktası olacak. Çünkü hayatınızın 4 yılını belki başka bir şehirde, başka bir atmosferde yeni arkadaşlar edinerek geçirecek ve hayatınızı şekillendireceksiniz. Üniversite hayatı tek başına akademik çalışmalardan ibaret olan bir süreç değildir. Burada geçirdiğiniz süre zarfında derslerinizin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerinde içerisinde olmanızı tavsiye ediyorum. Bu noktada üniversitemizin sizlere sunmuş olduğu olanaklardan en güzel şekilde yararlanmalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize yeni eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bölüm tanıtımları ile devam eden program, idari birimlerin yaptığı işler ve öğrencilere sunulan sportif ve kültürel faaliyetlerin anlatılmasıyla sona erdi. - ERZURUM