Erzurum'da Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan resim ve görsel sanat eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Sergide öğrencilerin yaptığı 50'den fazla eser sergilendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri yıl içerisindeki yapmış oldukları resim ve görsel sanat eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu salonunda düzenlenen sergide, öğrencilerin yapmış oldukları birbirinden güzel 50'nin üzerindeki resim çalışmaları ünlü ressamları aratmazken, el sanatları ile yapmış oldukları Anıtkabir, ev ve köprü maketleri sergiye katılanların beğenisini kazandı.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mevlüt Tolu, "2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı sonu sergisini açmış bulunmaktayız. Sergimiz görsel sanatlar ve el sanatları sergisidir. Sergimiz hafta sonuna kadar açık kalacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu Resim Öğretmeni İrem Toker, "Öğrencilerimizle bir sene boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarla açtık sergimizi. Sergimizde arsenik boya çalışması, pastel boya çalışması, sulu boya çalışması, keçeli boya çalışması ile 50 eser sergiliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Ortaokulu Tasarım Öğretmeni Nazlı İnci, "Sergimizde yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerimizin yapmış oldukları eserler sergileniyor. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları mimari tasarım konularımız, bunların içinde köprü yapımı, ev yapımı, atıkları değerlendirme konumuz var ve el sanatları konumuz var" şeklinde konuştu.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu salonunda düzenlenen serginin açılışına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve okul müdürleri katıldı. - ERZURUM