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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğanlı'da üreticilere destekleri anlattı

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğanlı'da üreticilere destekleri anlattı
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Doğanlı Köyü'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda hayvan sağlığı, tarımsal desteklemeler, kahverengi kokarca ve kışlık ürünlerin muhafazası gibi konular anlatıldı; üreticilerin soruları cevaplandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Merkez Doğanlı Köyünde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üreticilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunlara yönelik bilgi paylaşımında bulunmak, güncel uygulamalar ve desteklemeler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda; bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin birçok konu ele alındı.

Toplantı kapsamında teknik personel tarafından; hayvan sağlığı, tarımsal desteklemeler, buzağı bakım ve besleme, kahverengi kokarca ile mücadele, bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele ile kışlık ürünlerin hazırlanması ve uygun şartlarda muhafaza edilmesi konularında üreticilere bilgiler verildi.

Üreticilerin sahada karşılaştıkları sorunlar ve merak ettikleri hususlar da değerlendirilerek yöneltilen sorular teknik personel tarafından cevaplandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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