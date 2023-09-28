Çocuklar Gülsün Diye Derneği Osmaniye'de 48. Anaokulunu Açtı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Osmaniye'de açtığı 48. anaokuluyla yaklaşık 100 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Dernek, ülkemizin deprem felaketinden etkilenen illerinde anaokulu yapmaya devam ediyor.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Osmaniye Valisi Sn. Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Aydın Albak ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. "11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu" sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 3 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmişti. Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilen 3 anaokulunda yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitim almaya başladılar.

Osmaniye'de açılan 48. Çocuklar Gülsün Diye – BTF Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis ve Adana'da anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Hakkında

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, en büyük hedefi daha çok çocuğun okul öncesi eğitim almasına katkı sağlamak olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

Gülben Ergen'in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, bağışlar ve sponsorluk çalışmaları sayesinde yaptırdığı anaokullarını, işbirliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamaktadır.