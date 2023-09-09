CHP Milletvekili: Öğrencilerin Okul Masrafları Arttı, Vatandaşlar İnternetten Kullanılmış Malzeme Almaya Başladı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin artan okul masraflarına dikkat çekti. Bülbül, öğrenci kıyafetlerinin yüzde 60 zamlandığını ve velilerin maliyetleri karşılamakta zorlandığını belirtti. Ayrıca, vatandaşların internetten kullanılmış defter ve kitap almaya başladığını ifade etti.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin artan okul masraflarına dikkat çekerek, "Öğrenci kıyafetleri geçen yıla göre yüzde 60 zamlandı. Öğrencinin sadece kırtasiye masrafları kalem, defter, cetvel gibi ürünlerin masrafı bin 200 – bin 300 lira oldu. İktidarın velileri ve öğrencileri kaderine terk ettiği bu zamanda artık vatandaş internetten kullanılmış defter, kitap almaya başladı" dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülbül, öğrencilerin okul kayıt, servis, okul malzemesi fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Bülbül, açıklamasında şunları söyledi:

"AKP iktidarında Türkiye'de iğneden ipliğe her ürünün fiyatı zamlanırken okul ürünleri en çok zamlanan ürünlerden biri olmuştur. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu yerde veliler bu maliyetleri nasıl karşılayacaktır? AKP döneminde tam 9 kez Milli Eğitim Bakanı değişmiştir ama eğitimin sorunları gene çözülemedi. Veliler artan fiyatlar sonucunda okula başlama maliyetini karşılayamıyor.

Veliler artan fiyatlar sonucunda okula başlama maliyetini karşılayamıyor. Geçen yıl okul öncesi eğitime başlama maliyeti 4 bin 615 lirayken bu rakam bu sene 9 bin 37 lira oldu.

İlkokula başlama maliyeti geçen yıl 7 bin 550 lirayken bu yıl 10 bin liranın üzerinde oldu. Ortaokula başlama maliyeti 8 bin 47 liradan yaklaşık 11 bin liraya yükseldi. Liseye başlama maliyeti geçen yıl 8 bin 296 lirayken bu yıl 12 bin 578 lira oldu.

"VATANDAŞ İNTERNETTEN KULLANILMIŞ DEFTER, KİTAP ALMAYA BAŞLADI"

Masraflar sadece bunlarla da bitmiyor. Servis ücretlerine bakacak olursak en kısa mesafe bin 200 liradan başlıyor. Öğrenci kıyafetleri geçen yıla göre yüzde 60 zamlandı. Öğrencinin sadece kırtasiye masrafları kalem, defter, cetvel gibi ürünlerin masrafı bin 200 – bin 300 lira oldu. İktidarın velileri ve öğrencileri kaderine terk ettiği bu zamanda artık vatandaş internetten kullanılmış defter, kitap almaya başladı."