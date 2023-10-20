Çankaya Belediyesi, LGS Hazırlık Kurslarına Devam Eden Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi Veriyor

Çankaya Belediyesi, Esat Çankaya Evi'nde LGS hazırlık kurslarına devam eden öğrencilere afet farkındalık eğitimi düzenliyor. İtfaiye amirleri tarafından verilen eğitimde öğrencilere yangın ve ev kazalarına müdahale, yangından korunma ve nasıl ihbar verileceği konularında bilgilendirme yapıldı.

Çankaya Belediyesi, Esat Çankaya Evi'nde Lgs hazırlık kurslarına devam eden öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi de düzenliyor. LGS hazırlık kurslarında destek eğitimi alan 6. sınıf öğrencileri, Esat İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.

Çankaya Belediyesi Esat Çankaya Evi, LGS'ye hazırlık eğitimi alan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini yangın ve kaza konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışması başlattı. Çankaya Esat İtfaiye Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, itfaiye amirleri 6. sınıf öğrencilerine yangın ve ev kazalarına müdahale, yangından korunma ve nasıl ihbar verileceği konusunda bilgilendirmede bulundu. 60 öğrencinin katıldığı programda itfaiyecilik mesleğine dair merak edilen sorulara da yanıt buldu. İtfaiye amirleri, öğrencilere itfaiye araçlarını ve kullandığı ekipmanları da tanıtarak teorik eğitim verdi. Yangın söndürme hortumuyla su sıkarak tecrübe kazanan öğrenciler, hem eğlendi hem de yangın konusunda bilinçlendi.

Esat Çankaya Evi'nde eğitim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri de hafta boyunca Esat İtfaiye Müdürlüğü'nde yangına müdahale konusunda teorik eğitim alacak.