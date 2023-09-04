Bozüyük Kurtuluş Günü Sıla Konseri ile Kutlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Konseri'nde Sıla, Bozüyüklü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde ayrıca Kadın Voleybol Takımı'na başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, Sıla'ya plaket takdim etti.

Bozüyük, kurtuluşunun 101. yıl dönümünü Sıla konseri ile kutladı. Sanatçı, Bozüyüklü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Konseri programı kapalı pazar otoparkında yapıldı. Konser alanına giren herkese, Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Programda ilk olarak sahne alan DJ Musa, gençler tarafından beğeni ile izlenirken, programda Bozüyük'ün sevilen seslerinden Olcay Gülpınar ve Yunus Emre Sert sahne alarak kendi şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi.

Programın devamında sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Çok güzel bir akşam olacak. Tabi 101 yıl önce Atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklardan düşmanı Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk büyük zaferiyle denize döktü. Ama Bozüyük'ümüzde 4 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldı. Yarın bu 4 Eylül'ün kurtuluş gününü anacağız. Ama dedik ki o günü bir düşünün, kurtuluşun mücadelesi omuz omuza yüz yüze savaşla yapılırken o geceyi nasıl geçirdiler? İşte şu anda 101 yıl öncesinin o gecesini yaşıyoruz Bozüyük" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk maçı oynayacak Kadın Voleybol Takımı'na da başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımını sahneye davet ederken şunları söyledi:

"Kadın voleyboluna bizim insanlarımız çok güzel başarılı kızlar yetiştiriyorlar. Biz de birkaç senedir Kadın Voleybol Takımımızı kuruyoruz. Şimdi bu sene yeniden 2. Ligde önümüzdeki ay başlayacak lig mücadelesi için hazırladığımız takımımızla sizi tanıştırmak istiyorum."

Voleybol takımı ve teknik ekip ile gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sahnedeki yerini alan sevilen sanatçı Sıla, Bozüyüklü hayranlarıyla hasret giderdi.

Konser sırasında sevenlerine seslenen Sıla, "Ne kadar güzel bir akşam, burada olmak çok güzel, Bu işin yaptığımız işin sevdayla yapılıyor malum bu iş, çok büyük bir aşkla. Bu işin en güzel tarafı bu galiba memleketi bucak bucak ölçek ölçek gezmek, her yeri görmek ve biraz daha meraklanmak ve öğrenmek. Bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bu güzel kutlu gününüzde beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Sıla hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde sanatçının tüm şarkılarına eşlik eden izleyenler keyif dolu anlar yaşadı. Sıla'ya çiçek takdimi için sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, "Sevgili Bozüyüklüler harika bir konser izliyoruz değil mi? Bundan 101 yıl önce 30 Ağustos Zaferi kazanıldıktan sonra 4 Eylül günü Bozüyük kurtarılmış. İşte bu geceden itibaren o zamanki Bozüyük'te yaşayan büyüklerimiz, Atalarımız savaşan askerlerimiz ne düşündü onu düşüne düşüne bir akşam yaşıyoruz biz. Yarın da kurtuluşumuzu kutlayacağız. Bunu sizin konserinizle süsleyelim istedik. Pazar günü olduğu için de bugüne aldık" diye konuştu.

Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra " Bozüyük bir sanayi kenti, seramik sektörümüzde yoğundur burada, seramikten yapılmış bir Atatürk'ümüzün plaketini takdim etmek istiyorum" diyerek Sıla'ya plaket takdiminde bulundu. Ardından Başkan Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Sıla ile birlikte seyircilere karanfil attı.

Programına kaldığı yerden devam eden Sıla seslendirdiği duygu yüklü şarkılarla beğeni ile izlendi. Gecede yüksek tempolu şarkılarına da yer veren Sıla, konserinin sonuna doğru coşkuyu iyice artırdı. Konser programı, havai fişek gösterisi ile sona erdi.